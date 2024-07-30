Приведет к новым жертвам: стало известно, сколько украинцев не поддерживают мобилизацию

Большая часть граждан Украины убеждена, что мобилизация необходима, ведь без нее Украина будет оккупирована российскими войсками. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Мобилизация в Украине

В частности, согласно данным опроса, 59,8% респондентов согласны с утверждением, что "Мобилизация крайне необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована Россией". При этом 21,9% опрошенных не согласны с этим утверждением, а 18,3% — затруднились ответить.

При этом, как свидетельствуют результаты исследования, 40% от общего числа опрашиваемых считают, что "мобилизация приведет только к новым жертвам и не приблизит победу или подписание мирного соглашения". При этом 32% опрошенных не согласны с этим утверждением, а 28% — затруднились ответить.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова по заказу ZN.UA с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошены 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что со времени полномасштабного вторжения России в Украину процесс мобилизации не останавливался. Впрочем, после принятия закона о мобилизации сам процесс привлечения в ряды армии новых военных улучшился, по крайней мере, об этом заявили в Верховной Раде. В частности, там даже добавили, если мобилизация будет проходить такими высокими темпами, как сейчас, то осенью можно будет даже приступить к работе над законопроектом о демобилизации.

Впрочем, военные говорят, что им катастрофически не хватает людей. В частности, один из бойцов на Покровском направлении заявил, что "Нас осталось очень мало — тех, кто может выйти на позиции. У меня во рту три человека, у других также — по 3-4". О том, что на фронте остро не хватает людей, заявляли и другие военные.



