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Притянули «Солнцепек»: этот город оккупанты решили сравнять с землей

Российские террористы равняют с землей Волчанск, что в Харьковской области, об этом в эфире теремарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, там враг применяет систему «Солнцепек»

сегодня, 15:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Назар Волошин, российские террористы не могут захватить Волчанск, поэтому применяют все виды вооружения для его уничтожения, в том числе авиабомбы и термобарические боеприпасы. В частности, по его словам, оккупанты используют для обстрела города систему ТОС-2 "Солнцепек".

Притянули «Солнцепек»: этот город оккупанты решили сравнять с землей

Волчанск

По словам Назара Волошина, враг уничтожает постройки и гражданскую инфраструктуру в городе.

Кроме того, Волошин сообщил, что украинские военные держат под контролем большую часть города Волчанск. В то же время, по его информации, российские террористы предпринимают попытки штурмовать позиции Сил обороны под прикрытием авиации.

Также спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что россияне предпринимают попытки прорвать оборону украинских военных, активно используя гольф-кары, баги, легкобронированную технику, а также мотоциклы.

По словам Волошина, если группы оккупантов сумели добраться до своих целей во время штурма, то пытаются закрепиться на новых территориях. Впрочем, добавляет военных, если они не достигли своих целей, "получили билет в один конец", потому что тогда Силы обороны ведут их активное уничтожение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты пытаются захватить Волчанск, однако все их действия не имеют успеха. Впрочем, по разным данным, они все же контролируют примерно половину города. На территории, которая находится под контролем, враги устроили террор местного населения. В частности, мирным гражданам не разрешают эвакуацию, задерживают их и водят на допросы. Кроме того, были случаи, когда русские военные расстреляли мирных граждан.

Вместе с тем, кремлевский диктатор Путин заявил , что кафиры создают на Харьковщине "зоэу безопасности".




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