logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Присоединение Закарпатья к Венгрии и саботаж: что известно о планах России
commentss НОВОСТИ Все новости

Присоединение Закарпатья к Венгрии и саботаж: что известно о планах России

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

3 июля 2025, 19:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. В этот раз "взялись" за закарпатских венгров — через Telegram-каналы подталкивает их к саботажам.

Присоединение Закарпатья к Венгрии и саботаж: что известно о планах России

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в российско- и польскоязычных соцсетях распространяется видео с призывами к жителям Закарпатья. Обращаются прежде всего к этническим венграм. Призывают их к поджиганию ТЦК и СП и добиваться присоединения региона к Венгрии.

"Издание "Вот Да" обратило внимание, что соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Отрад Ковпака" — российском пропагандистском ресурсе с аудиторией почти 150 тысяч подписчиков", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что на видео один из участников демонстрирует процесс изготовления зажигательной смеси и объясняет, как ее использовать.

В Центре рассказали, что ролик распространяли в пророссийских Telegram-каналах, а также видео попало в соцсеть вконтакте. Суммарно его посмотрели более 155 тысяч человек. Видео дошло и до Польши, где он опубликовал пророссийский активист Петр Панасюк.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что в мае СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии. Одним из агентов оказался 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021. Отмечается, что он должен был узнать, какой будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент венгерских военных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне заплатят за прихоти Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/47708
Теги:

Новости

Все новости