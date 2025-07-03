Присоединение Закарпатья к Венгрии и саботаж: что известно о планах России

Российская пропаганда пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. В этот раз "взялись" за закарпатских венгров — через Telegram-каналы подталкивает их к саботажам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в российско- и польскоязычных соцсетях распространяется видео с призывами к жителям Закарпатья. Обращаются прежде всего к этническим венграм. Призывают их к поджиганию ТЦК и СП и добиваться присоединения региона к Венгрии.

"Издание "Вот Да" обратило внимание, что соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Отрад Ковпака" — российском пропагандистском ресурсе с аудиторией почти 150 тысяч подписчиков", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что на видео один из участников демонстрирует процесс изготовления зажигательной смеси и объясняет, как ее использовать.

В Центре рассказали, что ролик распространяли в пророссийских Telegram-каналах, а также видео попало в соцсеть вконтакте. Суммарно его посмотрели более 155 тысяч человек. Видео дошло и до Польши, где он опубликовал пророссийский активист Петр Панасюк.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что в мае СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии. Одним из агентов оказался 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021. Отмечается, что он должен был узнать, какой будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент венгерских военных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне заплатят за прихоти Путина.



