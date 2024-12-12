Приоритетные цели для удара «Орешником»: куда может прилететь

Пентагон подтвердил информацию о возможном использовании Россией экспериментальной ракеты "Орешник" против Украины в ближайшем будущем. Как отмечается, этот запуск будет носить преимущественно психологический характер, направленный на влияние на украинское население и международное сообщество. При этом, как отметил в эфире 24 канала авиационный эксперт Богдан Долинце, РФ неслучайно выбрала время вероятного удара по Украине.

Ракета Орешник

"Время использования этого оружия не случайно. Речь идет об этапе передачи власти в Соединенных Штатах, поэтому это попытка повлиять на международную повестку дня о возможности замораживания войны в Украине", — подчеркнул эксперт.

По его словам, ракета "Орешник" в варианте, использованном для удара по Днепру, имеет схожие характеристики с другими баллистическими ракетами. Однако ее особенностью является большое количество кинетических боеголовок – от 18 до 36 единиц.

"Учитывая то, что это экспериментальные ракеты, рано или поздно Россия их использует. Единственный вопрос – по тестовому полигону или по территории Украины", — отметил эксперт.

Запускам такого типа ракет обычно предшествует наблюдение и работа спецслужб. Для подготовки к запуску необходимо время на транспортировку ракеты с места хранения или завода и приведение ее в боевую готовность. Он подчеркнул, что информация о потенциальном окне запуска таких ракет обычно становится известна минимум через два дня. Это зависит от типа и сложности ракеты, добавил Долинце.

Эксперт предположил, что среди возможных целей России могут быть объекты оборонно-промышленного комплекса, военные базы, столица Украины и элементы гражданской инфраструктуры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может ударить "Орешником" по Украине и заявить, что ликвидировала "центр НАТО".



