Приоритетное для РФ направление: где враг готовит наступление

Ужесточение обстрелов Харькова и области свидетельствует о планах российской армии проводить наступательные действия на Харьковском направлении, считает заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия продолжает подготовку к наступлению. Фото из открытых источников

"Важно понимать реальную ситуацию: общая обстановка в Харькове и области говорит о системной подготовке к попыткам продвижения на Харьковском направлении. С самого начала полномасштабной войны это направление рассматривалось врагом как одно из приоритетных. Сейчас мы видим накопление сил, опрокидывание сил, развертывание логистики, медицинских пунктов", — отметил офицер ВСУ.

В то же время, по мнению военнослужащего, уничтожение телевизионной башни в Харькове — плановая цель врага, а не сигнал о возможном начале наступления на город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине. Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние два месяца российские захватчики вывели из строя 5 американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что всего Украина потеряла около 140 танков, которые были переданы странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.

