После захвата Курахово российская армия может "переключиться" на Краматорское направление, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне наступают на Донбассе. Фото из открытых источников

"Считаю, что не зря ребята начинают волноваться за потенциальное Краматорское направление. На данный момент идет довольно успешная оборона Часового Яра и Торецка. Но если в ближайшей перспективе россиянам удастся "закрыть" Курахово и "карман" рядом с ним, то оперативно-стратегический акцент РФ может сместиться на Торецк и Часов Яр", — написал военный "Алекс".

По его мнению, штурмовать всю агломерацию вокруг Покровска и Мирнограда гораздо сложнее и менее приоритетно для россиян, когда есть Часов Яр, Торецк и Северское направление.

"Поэтому нужно быть готовым, чтобы впоследствии это направление реально не стало Краматорским. Пока это задача оперативного и стратегического командования", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону. севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки власти директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая. инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.