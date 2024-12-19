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Приоритет для РФ: растет угроза наступления на Краматорск

ВСУ пора уже готовиться к обороне Краматорска

19 декабря 2024, 23:53
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Марьян Ощановский

После захвата Курахово российская армия может "переключиться" на Краматорское направление, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Приоритет для РФ: растет угроза наступления на Краматорск

Россияне наступают на Донбассе. Фото из открытых источников

"Считаю, что не зря ребята начинают волноваться за потенциальное Краматорское направление. На данный момент идет довольно успешная оборона Часового Яра и Торецка. Но если в ближайшей перспективе россиянам удастся "закрыть" Курахово и "карман" рядом с ним, то оперативно-стратегический акцент РФ может сместиться на Торецк и Часов Яр", — написал военный "Алекс".

По его мнению, штурмовать всю агломерацию вокруг Покровска и Мирнограда гораздо сложнее и менее приоритетно для россиян, когда есть Часов Яр, Торецк и Северское направление.

"Поэтому нужно быть готовым, чтобы впоследствии это направление реально не стало Краматорским. Пока это задача оперативного и стратегического командования", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону. севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки власти директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая. инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.



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Источник: Росіяни наступають на Донбасі. Фото з відкритих джерел
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