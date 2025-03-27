"Приобрели системный и массовый характер": омбудсман сделал заявление о незаконных задержаниях и избиениях от ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что констатирует системные и массовые нарушения прав человека работниками ТЦК и СП. По его словам, незаконные задержания и избиения стали новым вирусным трендом.

Лубинец заявил о нарушении ТЦК во время мобилизации. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец заявил, что готов к вызову в Верховную Раду для обсуждения проблемы нарушения прав украинцев во время мобилизации. Однако недавнее предложение для отчета в ВР не набрало достаточного количества голосов.

"По результатам многочисленных обращений граждан в Офис Омбудсмана, могу четко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановил без жесткой реакции государства", — заявил Лубинец.

По его словам, Офис омбудсмана фиксирует не только отдельные нарушения, но и откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями. В качестве примера Лубинец указал на избиение граждан во время задержания на улицах, в метро и торговых центрах, в том числе с применением грубой физической силы.

Кроме того, Лубинец указал на пример избиения людей на дорогах, когда работники ТЦК ведут к умышленной аварии, чтобы мобилизовать мотоциклистов или велосипедистов. Среди других нарушений работниками ТЦК омбудсман назвал не допускание адвокатов, сокрытие информации о задержанных гражданах, задержание без надлежащих оснований, в том числе студентов или людей с инвалидностью.

"Системность и масштабность этих нарушений нуждаются в срочных решениях на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", — добавил Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники ТЦК мобилизовали отца-одиночку.

Также "Комментарии" писали о том, как работники ТЦК в Харькове стреляли и избили мужчину.