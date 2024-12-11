Принудительная эвакуация не действует: сколько детей на Донетчине в смертельной опасности

На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области по состоянию на 10 декабря остаются проживать 316 тысяч гражданских жителей. Из них по состоянию на начало месяца 23 056 несовершеннолетних. Об этом сообщили в Покровской ГВА, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В 19 громадах, чья территория признана зоной активных боевых действий, проживает 54 тысячи человек, из них 326 детей.

В шести населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, проживает 87 детей.

Как продолжается эвакуация из Донетчины в более безопасные регионы Украины, говорили во время еженедельного брифинга в Донецкой ОГА с участием представителей департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы, службы по делам детей и департамента социальной защиты населения.

По словам Юлии Рыжаковой, и.о. начальника службы по делам детей, в течение недели, в рамках принудительной эвакуации семей с детьми были эвакуированы 50 детей.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в связи с обострением ситуации на Покровском направлении с 12.12.2024 приостанавливается распределение природного газа в г. Покровск в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АО "Донецкоблгаз".

"На протяжении последних месяцев специалисты АО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами. В настоящее время из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановления — невозможны", – отмечают в газовом предприятии.



