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Принесите ключи от Киева и Львова: Путин готов завершить войну

Путин хочет капитуляции Украины, а не справедливого мира

12 декабря 2024, 23:45
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Ткачик Олеся

Россия пока не заинтересована в переговорах по прекращению войны против Украины, об этом в комментарии Радио НВ заявил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Принесите ключи от Киева и Львова: Путин готов завершить войну

Владимир Путин

По его мнению, переговоры должны быть проведены в таких условиях, когда у России нет преимущества. Как отметил эксперт, на самом деле трудно убедить ту сторону, которая наступает и имеет преимущество, остановиться.

По его словам, вокруг темы возможных переговоров много манипуляций и информационного шума. Это создает ложное впечатление, будто Россия производит предложения, а мир поспешно их обсуждает.

"Зачем сейчас РФ переговоры? Они ей не нужны. Она скажет – капитулируйте. Принесите мне ключи от Киева, Львова и все окей, война заканчивается. На сегодняшний день нет условий для того, чтобы украинцы приняли то, что хочет Путин", — говорит Рустамадзе.

Эксперт также подчеркнул, что будущее Украины будет зависеть от комплексного подхода. По его мнению, вооружения в сочетании с мощным экономическим давлением на Россию могут изменить ситуацию. Однако добавил Рустамадзе, что безопасность нуждается в реальных гарантиях — это либо вступление в НАТО, либо модель Израиля с жесткими обязательствами союзников по защите.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Медведев заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной по окончании войны, однако на условиях Москвы. При этом известно, что ранее кремлевский диктатор Путин заявил, что требует от Украины безъядерного, нейтрального и внеблокового статуса, в частности отказа от движения к членству в НАТО. Кроме того, ВСУ должны оставить четыре области, не полностью оккупированные Россией: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, РФ хочет радикального сокращения Вооруженных сил Украины и особых условий для русскоязычных, в том числе и статус для русского языка как второго государственного.

Также "Комментарии" рассказывали , что Путин отверг предложение Трампа начать мирные переговоры.





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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiji-ne-potribni-peregovori-pro-mir-z-ukrajinoyu-ekspert-50473872.html
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