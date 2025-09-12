Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь выздороветь тысячам военнослужащих, получивших серьезные ранения во время трехлетней войны против России. Об этом пишет The Guardian.

Принц Гарри совершил неожиданный визит в Украину: что пообещал

Во время поездки в столицу Украины он и команда из его фонда "Игры непокоренных" намерены подробно описать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с конечной целью оказания помощи всем регионам страны.

Ранее в этом году было подсчитано, что война в Украине уже привела к постоянной инвалидности 130 000 человек, и теперь правительство поставило реабилитацию из-за спорта в центр своей политики помощи ветеранам.

В разговоре с газетой "Гардиан" во время поездки в ночном поезде в столицу герцог Сассекский сказал: "Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления".

Он добавил: "Мы можем продолжать гуманизировать людей, причастных к этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к происходящему".

Принц сказал, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра "Суперлюди" во Львове, который лечит раненых с ампутированными конечностями. Он посетил центр в апреле, но случайно встретил его несколько месяцев назад в США.

"Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: "Наибольшее влияние ты будешь иметь, если приедешь в Киев". Мне пришлось уточнить у жены и британского правительства, чтобы убедиться, что все хорошо. Потом пришло официальное приглашение". "Во Львове почти не видно войны. Это так далеко на западе. Это впервые, когда мы увидим настоящие разрушения войны".

Украина впервые приняла участие в Играх Непокоренных в 2017 году, но энтузиазм и потребность в этих соревнованиях, основанных принцем в 2014 году для раненых ветеранов, которые могли бы соревноваться в спортивных мероприятиях, резко возросли с начала конфликта с Россией.

Герцог вспомнил прием, полученный сборной Украины на играх в Гааге два года назад.

"Это было здорово. Каждый участник прошел долгий путь, чтобы попасть на эти игры, но никто из других стран-участниц не возвращался на войну. Поэтому украинцы выделялись. Все ощущали с ними огромную связь. Некоторых участников соревнований вытаскивали из поля боя и возвращались на поле боя. Это так много значит для нас, потому что это много значит для них".

В ходе поездки Принц посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он проведет время с 200 ветеранами, которых также пригласили. Он также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Он сказал, что поездка в Киев даст ему возможность пообщаться с ветеранами, а также увидеть некоторые разрушения своими глазами. Хотя двухлетние Игры Непокоренных были центральной темой значительной части работы фонда, он расширяет свои программы спортивного восстановления, чтобы помочь обеспечить возможности для реабилитации вне основных игр, в частности путем предоставления спортивного снаряжения в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что принцу Уильяму не понравилось, что Гарри посетил Украину, а его сдерживали от визита.