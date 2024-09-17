«Прилет» HIMARS по скоплению российских войск: многие погибшие (ВИДЕО)

В Донецкой области Силы обороны нанесли удары кассетными боеприпасами HIMARS по скоплению оккупантов. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов с ссылкой на российские пропагандистские паблики.

Иллюстративное фото

На видео, в частности, видно большое количество ликвидированных оккупантов на одном из полигонов.

"Паблики врага сообщают о ликвидации минимум пятидесяти российских военнослужащих", — пишет Бутусов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР провело "акт возмездия" в россии (ФОТО)

11 сентября 2024 года в городе екатеринбург в россии раздался взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

В ГУР отмечают, что это был акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам, который совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.

Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников.

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В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ. Сообщается, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.