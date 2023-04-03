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Пригожин заявил о взятии Бахмута: что говорит Минобороны Украины

Анна Мазур накануне призвала сохранять спокойствие и доверять Вооруженным силам Украины

сегодня, 09:37 comments1675
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Автор:

Константин Куликов

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "юридическом" взятии Бахмута — якобы, 2 мая, в 23.00, над зданием городской администрации поднят российский флаг и флаг ЧВК. В Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию, но накануне заместитель министра обороны Анна Маляр призвала всех сохранять спокойствие и доверять Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин заявил о взятии Бахмута: что говорит Минобороны Украины

Напередодні вже було відомо, що окупанти контролюють 65% міста

"Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник", – утверждает Пригожин в своем телеграмм-канале.


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"Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной, — написала вечером 2 мая Анна Маляр. — Враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным".

Напомним, что на прошлой неделе американский Институт изучения войны уже сообщал, что вагнеровцы контролируют 65% Бахмута.

Между тем, в Польше рассказали, чем ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси. Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты. А в ISW рассказали, как Кремль может использовать убийство Татарского.

Российские власти могут использовать убийство махрового пропагандиста, ненавистника украинцев, "военкора" Владлена Татарского для того, чтобы усилить цензуру в российском обществе.



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