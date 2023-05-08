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Пригожин пообещал россиянам братские могилы

Пригожин готовит россиян к новым жертвам на "новом витке истории"

сегодня, 19:38
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Автор:

Константин Куликов

Позируя на кладбище погибших в Украине бойцов ЧВК "Вагнер", глава ЧВК Пригожин сделал многозначное заявление. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин пообещал россиянам братские могилы

Пригожин известный также, как "повар Путина"

Злоумышленник Пригожин провозгласил речь о "героях, отдавших свою жизнь", а также сообщил россиянам, что кроме таких кладбищ, у них вскоре появятся и "братские могилы".


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"Здесь похоронены те, кто либо родился в Екатеринбурге, либо уходил отсюда на фронт, — заявил Пригожин на фоне рядов с крестами и черной каменной стелы. — Мы привыкли к памятникам Великой Отечественной войны, к братским могилам солдат. Сейчас мы должны понимать, что наша страна получила новых героев и новую ветку нашей истории. Поэтому этот памятник погибшим на новой войне нового витка нашей великой истории. Помните о них! Братские могилы, думаю, тоже появятся".

"Погибший на войне всегда герой", — также заявил Пригожин.

На знаке, посвященном погибшим вагнеровцам, указаны годы — "2022-2023".

Напомним, что как основную массовую долю для своих пехотных "мясных штурмов" ЧВК "Вагнер" использовала заключенных. Значительная часть из них с "тяжелыми статьями" — убийство, разбой, ограбление и т.д. Большая часть из них погибла. По словам самого Пригожина, ежемесячная смертность в его отрядах составляет 25%. Это значит, что за четыре месяца "гибнут все". При этом помилование за участие в войне зек, вовлеченный в ЧВК "Вагнер", может получить только через полгода.

Между тем, союзник России собирается наладить производство иранских дронов.

Масштабные пожары в России поглощают целые населенные пункты.

А в Украине стало известно, как скандалы Гетманцева влияют на оценку "слуг".



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