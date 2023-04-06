Пригожин и Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте

Сегодня днем своими оценками ситуации в Бахмуте поделились глава ЧВК "Вагнер" Пригожин, с российской стороны, и заместитель министра обороны Анна Маляр, с украинской. Как ни странно, оба взгляда на ситуацию совпадают в положительной оценке эффективности обороны ВСУ города-крепости. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Пригожина и Анны Маляр.

Оборона Бахмута триває

"Надо сказать четко — противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города. Сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города, — рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин об украинской обороне города. — А потом, когда они уйдут из Бахмуту, безусловно, они займут оборону в районе Часового Яра и подступов к Бахмуту".

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Также он отметил, что пока не может быть и речи "ни о каком" российском наступлении. По его словам, российские наемники не чувствуют защищенными своих флангов, не имеют нормального высшего командования и достаточного количества боеприпасов.

В свою очередь, Анна Маляр "приоткрыла занавес" относительно обороны Бахмута, отметив, что украинское командование получает и анализирует информацию по обороне города в круглосуточном режиме, оперативно принимая необходимые решения:

"Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации, — говорит Анна Маляр. — Оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7. Штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям. Руководствуясь полученными данными, штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника. Оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", в зоне ответственности которого сейчас находится и Бахмутское направление. Командование, на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям".

— То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" — так и есть, — заключает Маляр.

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