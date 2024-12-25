Прифронтовая Украина превратится в территорию, непригодную к существованию: названное условие

В настоящее время новоизбранный президент США Дональд Трамп не исключает того, что он сможет прекратить войну в Украине, отметил политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, из окружения Трампа раздаются трезвые мысли, что в самом оптимистическом сценарии прекращение боевых действий возможно осенью следующего, 2025 года. При этом, как добавил эксперт, по пессимистическим сценариям война в Украине будет продолжаться годами.

Война в Украине

По мнению Кочеткова, оптимистический сценарий возможен, если кремлевский диктатор Владимир Путин попытается во время переговоров встать с Трампом на один уровень, чем лично его обидит.

"И тогда откроется очень интересная опция: американские высокотехнологичные стартапы во главе с Илоном Маском создают нечто вроде консорциума с намерением перетащить на себя значительную часть бюджета Пентагона в 850 млрд долларов. И опробовать такое новейшее оружие, управляемое искусственным интеллектом, будут, разумеется, в Украине. Что позволит компенсировать недостаточность нашего мобилизационного ресурса, и у армии недоимперии возникнут серьезные проблемы", — подчеркнул Коечтков.

Впрочем, по его словам, если в этом случае на стороне России выступит Китай с его сверхсовременными боевыми разработками, то "прифронтовая часть Украины превратится в территорию, непригодную для существования биологических организмов размером больше крысы".

Однако существуют и более приятные тенденции. К примеру, говорит эксперт, события в Сирии могут стать прообразом краха России в среднесрочной перспективе. Движущей силой такого краха станет мусульманское население РФ, а продюсировать процесс способна Турция, как собственно и произошло в Сирии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о плане-минимуме Трампа в Украине.



