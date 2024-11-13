Придумали новый способ: россияне попытались прорвать украинскую оборону в Харьковской области

Российские кафиры предприняли попытку прорыва украинской обороны вблизи Купянска, однако Силам обороны Украины удалось остановить это наступление. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ (фото из открытых источников)

"Сегодня с 14:30 российские оккупационные войска пытались прорвать наши оборонные позиции на Купянском направлении. Противник совершил атаку четырьмя волнами штурмовых групп, привлекая примерно 15 единиц техники", — говорится в сообщении.

В частности, россияне использовали танки, боевые бронированные машины и установки для разминирования УР-77. Часть солдат противника была переодета в форму Вооруженных Сил Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и классифицируется как военное преступление.

"Наши защитники решительно и умело остановили наступление, уничтожили всю бронетехнику противника и ликвидировали значительную часть его живой силы", — подчеркнули в Генштабе.

В сообщении также отметили высокий уровень профессионализма и слаженную работу украинских пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов дронов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где россияне гибнут на фронте с ускоренной скоростью . На Кураховском направлении сейчас продолжаются самые интенсивные бои, и именно там Россия терпит наибольшие потери, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Попович также прокомментировал действия российских войск, взорвавших плотину Кураховского водохранилища в Донецкой области. Россияне надеялись, что это усложнит ситуацию для украинских сил обороны. По его словам, идея заключалась в том, что река Волча, которая течет к западу от этой дамбы, разольется и затопит дороги, в частности, основную трассу, ведущую от Запорожья до Курахово.

