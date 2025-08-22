Придется ударить по РФ: на Западе призвали Трампа принять волевое решение

Российский диктатор Владимир Путин понимает только язык финансов, сейчас российская экономика испытывает серьезное давление из-за расходов на войну, резкого роста инфляции, а также международных санкций. Поэтому, важность возможного введения вторичных санкций, состоит в том, что они будут направлены на теневые рынки России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Post".

"Именно угроза таких санкций со стороны США 8 августа убедила Путина согласиться на саммит на Аляске. Но с тех пор Путин только "водил нас за нос". Хватит. Вы же понимаете, господин президент, что сила говорит сама за себя", — говорится в публикации.

Также издание считает, что следует увеличить тарифы и найти способ, как перекрыть торговлю для России нефтью и минералами.

"Это быстро привлечет внимание Москвы. Это заставит Путина двигаться с такой же скоростью, как и вы. И это, с Божьей помощью, остановит убийства", — считает издание.

Примечательно, что к этой публикации издание выбрало красноречивую обложку, на которой на голову Путина давит палец.

