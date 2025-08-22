logo

Придется ударить по РФ: на Западе призвали Трампа принять волевое решение
Придется ударить по РФ: на Западе призвали Трампа принять волевое решение

NYP пишет о том, что Россия затягивает мир в Украине, поэтому Трамп должен оказывать давление на Путина

22 августа 2025, 07:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин понимает только язык финансов, сейчас российская экономика испытывает серьезное давление из-за расходов на войну, резкого роста инфляции, а также международных санкций. Поэтому, важность возможного введения вторичных санкций, состоит в том, что они будут направлены на теневые рынки России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Post".

Придется ударить по РФ: на Западе призвали Трампа принять волевое решение

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Именно угроза таких санкций со стороны США 8 августа убедила Путина согласиться на саммит на Аляске. Но с тех пор Путин только "водил нас за нос". Хватит. Вы же понимаете, господин президент, что сила говорит сама за себя", — говорится в публикации.

Также издание считает, что следует увеличить тарифы и найти способ, как перекрыть торговлю для России нефтью и минералами.

"Это быстро привлечет внимание Москвы. Это заставит Путина двигаться с такой же скоростью, как и вы. И это, с Божьей помощью, остановит убийства", — считает издание.

Примечательно, что к этой публикации издание выбрало красноречивую обложку, на которой на голову Путина давит палец.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин смеется с санкций Трампа: куда Россия направляет танкеры с газом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на "10 из 10" и передумал вводить санкции против России в ближайшее время. Свое решение Трамп озвучил в интервью "Fox News".

Трамп пояснил, что пока что не будет "строгих последствий" для России, потому как он пришел к выводу, что его встреча на Аляске с Владимиром Путиным прошла "очень хорошо".




Источник: https://nypost.com/2025/08/20/opinion/russia-is-dragging-on-peace-in-ukraine-trump-must-pressure-putin-where-it-hurts-to-stop-the-killing
