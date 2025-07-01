

















Украинцам нужно делать вывод только один — реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК, потому что иначе придет ТЦК РФ. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "На линии огня".

«Придет ТЦК РФ»: Кирилл Буданов о том, какой вывод должны сделать украинцы

Так руководитель ГУР прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "там, где ступает нога русского солдата, это российское". Буданов подтвердил: если россияне дойдут, все будет под их контролем.

Он также подчеркнул, что обострение на фронте уже началось и продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что многие задумались, как нужно воспринимать заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "вся Украина – наша". На самом деле это заявление нужно воспринимать, как и все остальное, что он говорил раньше или еще скажет в будущем, то есть никак. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Нардеп отмечает, что любое публичное выступление Путина – лишь один из актов информационной войны против Украины. Россия не может победить наших военных на фронте. Она не может уничтожить ракетой каждый дом, школу или детскую площадку во всех городах. Но, по замыслу Кремля, эти хаотические атаки должны создать нужный информационный фон: мол, сопротивление не имеет смысла, и единственный путь к прекращению ужасов — требовать от власти капитуляции.

"В этом контексте слова Путина о том, что "вся Украина – наша", — это не политическое заявление и не геополитическое видение. Это еще один информационный снаряд. Его цель – поразить психику, а не аналитическое мышление. Это попытка посеять страх, уныние и усталость", – подчеркнул политик.