Дмитрий Гордон спрогнозировал, что якобы 30 декабря 2024 года состоится важная встреча, которая положит конец войне.

Победа Украины

Экономист Павел Вернивский предположил, что Гордон, по-видимому, имеет какую-то инсайдерскую информацию, когда делает такие заявления. Впрочем, по его словам, для того, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно не только владеть инсайдерской информацией, но и уметь анализировать текущую ситуацию.

При этом эксперт убежден, что в текущей ситуации переговоров хочет только Украина и США. Для нас, говорит эксперт, они очень необходимы, чтобы сбить относительно успешное наступление россиян на Донбассе, не допустить потери новых территорий и стабилизировать фронт.

"В то же время, будем откровенны, Пу также это понимает. И если он сейчас остановится, то за время перемирия мы успеем укрепить линию обороны, что сильно усложнит продвижение в будущем – если они все же захотят снова напасть. Поэтому он хочет сейчас откусить как можно больше пока есть подходящий момент для этого, не считаясь с ценой", — подчеркнул Вернивский.

И поэтому, подчеркивает эксперт, в таких условиях очень мало рычагов, которые могут заставить его отказаться от своих намерений, чтобы сесть за стол переговоров.

Хотя Вернивский не исключил, что ведется какая-то тайная коммуникация, напрямую или через посредников по поводу будущих переговоров, но эксперт сомневается в их успешности, потому что сейчас позиция каждой стороны не устраивает другую сторону.

"И потому сейчас могут прорабатываться варианты как быть, если Пу откажется от предложения США. И это может быть либо договоренность с США, либо об каких-то новых видах вооружения. Это может быть какое-то даже соглашение, с обязательством помочь, если Пу откажется от переговоров", — подытожил эксперт.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Гордон уже прогнозировал окончание войны.



