Придет ли сегодня войне конец: насколько прогноз Гордона реален

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Дмитрий Гордон спрогнозировал, что якобы 30 декабря 2024 года состоится важная встреча, которая положит конец войне.
Победа Украины
Экономист Павел Вернивский предположил, что Гордон, по-видимому, имеет какую-то инсайдерскую информацию, когда делает такие заявления. Впрочем, по его словам, для того, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно не только владеть инсайдерской информацией, но и уметь анализировать текущую ситуацию.
При этом эксперт убежден, что в текущей ситуации переговоров хочет только Украина и США. Для нас, говорит эксперт, они очень необходимы, чтобы сбить относительно успешное наступление россиян на Донбассе, не допустить потери новых территорий и стабилизировать фронт.
И поэтому, подчеркивает эксперт, в таких условиях очень мало рычагов, которые могут заставить его отказаться от своих намерений, чтобы сесть за стол переговоров.
Хотя Вернивский не исключил, что ведется какая-то тайная коммуникация, напрямую или через посредников по поводу будущих переговоров, но эксперт сомневается в их успешности, потому что сейчас позиция каждой стороны не устраивает другую сторону.
Напомним портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Гордон уже прогнозировал окончание войны.
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