Президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент прокомментировал соглашение об ископаемых. Фото из открытых источников

"Экономическое партнерство было его (Дональда Трампа – ред.) идеей. И он считал, что оно сделает несколько вещей. Это создало бы для него больше рычагов влияния на российское руководство, когда пришло бы время обратиться к ним. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что покажет. является символом для украинского народа, что США все еще рядом", – заявил Скотт Бессент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки России и продолжение поддержки России. осознать, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией. "Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил он.