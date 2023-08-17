При загадочных обстоятельствах в России умерли сразу два генерала

В России в один день, сегодня, умерли сразу два генерала. Об этом сообщают "Комментарии".

В России при загадочных обстоятельствах стали умирать генералы

Сначала губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что умер генерал-полковник Геннадий Жидко, экс-командующий Восточного военного округа, бывший замминистра обороны. Он ушел из жизни на 58 году жизни "после продолжительной болезни" в Москве. Напомним, что именно он руководил российскими войсками, когда ВСУ провели успешную Харьковскую контрнаступательную операцию и освободили правобережье Херсонщины. После этого Жидко заменил Суровикин.

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Сегодня же обнародована информация о том, что умер бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, который отбывал наказание в Рязанской области в исправительной колонии за получение взятки. Свою вину он не признавал. Причина его смерти не сообщается.

Стоит отметить, что мятеж Пригожина 23-24 июня, по мнению ряда экспертов, мог опираться на негласную поддержку армейских кругов. Именно с этим связывают тот факт, что ЧВК "Вагнер" смог практически без сопротивления овладеть Ростовом-на-Дону, а затем преодолеть сотни километров по федеральной трассе. Свой путь к Москве наемники Пригожина остановили только в двухстах километрах от российской столицы. Одним из главных подозреваемых в симпатии к бунту Пригожина стал генерал Суровикин, в отношении которого до мятежа глава ЧВК "Вагнер" высказывался одобрительно. По сообщениям СМИ, после многочисленных допросов Суровикин до сих пор находится под домашним арестом.

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