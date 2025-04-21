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При самых лучших обстоятельствах РФ согласится только на этот сценарий прекращения войны

Россия не согласится подписывать никаких документов, которые возлагали бы на нее определенные обязательства

сегодня, 16:13
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Ткачик Олеся

Заставить Россию подписать мирное соглашение или документ о гарантиях безопасности вряд ли удастся, даже несмотря на усилия европейских стран, считает политолог Алексей Буряченко.

При самых лучших обстоятельствах РФ согласится только на этот сценарий прекращения войны

Мир с Россией

По его убеждению, Кремль намеренно избегать подписания любых официальных документов.

"Я выражаю определенный скепсис по поводу того, что удастся все-таки европейцам заставить Российскую Федерацию подписать хоть что-нибудь. Я думаю, максимум, на что они могут рассчитывать, это на какое-то трехстороннее соглашение, которое будет подписано именно между Соединенными Штатами, странами "коалиции желающих" и Украиной. ратифицируют или хотя бы примет Российская Федерация, я думаю, не стоит”, — считает Буряченко.

При этом политолог подчеркнул, что Москва по-прежнему будет пытаться навязать перемирие без всяких условий, чтобы в дальнейшем снова попытаться атаковать.

Эксперт предположил, что фактически может реализоваться "корейский сценарий" без заключенного мирного договора, с постоянной угрозой возобновления боевых действий. В нашем случае это одна страна, которая будет постоянно жить под давлением опасности, подытожил Буряченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас речь идет о начале заморозки войны, ревизии ошибок и успехов, заявил политтехнолог Олег Постернак. По его словам, пора принятия жестких компромиссов, возобновления политической жизни и приближения выборов. Эксперт говорит, что есть безусловные бенефициары войны, для которых ее продолжение – вопрос жизни и смерти. Кроме того, добавляет эксперт, есть страны и политики, которые заинтересованы, чтобы российско-украинская война продолжалась минимум до начала 2026 года.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rosiya-ne-pogodytsya-pidpysuvaty-zhodni-dokumenty-pro-garantiyi-myru-poyasnennya-politologa/
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