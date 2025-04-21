При самых лучших обстоятельствах РФ согласится только на этот сценарий прекращения войны

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Ткачик Олеся
Заставить Россию подписать мирное соглашение или документ о гарантиях безопасности вряд ли удастся, даже несмотря на усилия европейских стран, считает политолог Алексей Буряченко.
Мир с Россией
По его убеждению, Кремль намеренно избегать подписания любых официальных документов.
При этом политолог подчеркнул, что Москва по-прежнему будет пытаться навязать перемирие без всяких условий, чтобы в дальнейшем снова попытаться атаковать.
Эксперт предположил, что фактически может реализоваться "корейский сценарий" без заключенного мирного договора, с постоянной угрозой возобновления боевых действий. В нашем случае это одна страна, которая будет постоянно жить под давлением опасности, подытожил Буряченко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас речь идет о начале заморозки войны, ревизии ошибок и успехов, заявил политтехнолог Олег Постернак. По его словам, пора принятия жестких компромиссов, возобновления политической жизни и приближения выборов. Эксперт говорит, что есть безусловные бенефициары войны, для которых ее продолжение – вопрос жизни и смерти. Кроме того, добавляет эксперт, есть страны и политики, которые заинтересованы, чтобы российско-украинская война продолжалась минимум до начала 2026 года.
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