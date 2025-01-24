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При поддержке невиданного количества дронов РФ рвется на большой украинский город

В 3-й штурмовой говорят, что россияне стремятся форсировать реку Оскол к северо-востоку от Изюма.

24 января 2025, 20:10 comments2050
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Лиля Воробьева

Российские войска активизировали свои усилия на Харьковщине, в частности, пытаются прорваться в поселок Боровая, что может создать плацдарм для потенциального наступления на Харьков.

При поддержке невиданного количества дронов РФ рвется на большой украинский город

Наступление РФ на Харьковщине (фото из открытых источников)

По словам Жорина, это направление является одним из главных приоритетов российских военных в регионе Оккупанты значительно усилили свои подразделения, в частности 20-ю армию РФ, добавив в нее несколько полков беспилотников. засады, направленные на пехоту, технику, фортификационные сооружения и логистические маршруты украинских военных.

"Масштаб применения дронов российскими подразделениями беспрецедентен. Они используют современные технологии, в частности оптоволоконную связь и FPV-дроны, в огромных количествах, что создает серьезные вызовы для наших защитников", — отметил Жорин в своем Telegram-канале.

Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники ищут эффективные способы противодействия дроновой тактике оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, первым пунктом которого было вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

В этом отношении высказался заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин.

"На самом деле это в их интересах – мы бы там были единственной страной, которая умеет воевать. Знающая вообще, что такое современная война. В НАТО входят преимущественно государства, которые годами боролись с милитаризацией. Они сильно ослабли, как и Запад в целом, что выглядит очень пассивно. Но что-то они не очень-то хотят нас брать. Главный вопрос для нас – каким будет статус оккупированных территорий. в НАТО, пока идут боевые действия. Да и где будет эта линия?




 



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5565
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