При поддержке невиданного количества дронов РФ рвется на большой украинский город

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Лиля Воробьева
Российские войска активизировали свои усилия на Харьковщине, в частности, пытаются прорваться в поселок Боровая, что может создать плацдарм для потенциального наступления на Харьков.
Наступление РФ на Харьковщине (фото из открытых источников)
По словам Жорина, это направление является одним из главных приоритетов российских военных в регионе Оккупанты значительно усилили свои подразделения, в частности 20-ю армию РФ, добавив в нее несколько полков беспилотников. засады, направленные на пехоту, технику, фортификационные сооружения и логистические маршруты украинских военных.
Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники ищут эффективные способы противодействия дроновой тактике оккупантов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, первым пунктом которого было вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО).
В этом отношении высказался заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин.
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