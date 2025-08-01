Глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на заявления президента США Дональда Трампа и сегодняшние заявления российского диктатора Владимира Путина.

Президент Зеленский ответил на заявления Путина: предлагаем перейти к разговору лидеров

" Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь ", – подчеркнул президент Украины.

По заявлениям российского диктатора Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к диалогу в любое время.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время. Мы понимаем, кто принимает решение в России и кто должен завершить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин выступил с очередными заявлениями о войне в Украине, сосредоточив внимание на возможных путях достижения мира и перспективах переговорного процесса. Его слова активно распространяются посредством подконтрольных государственных СМИ.

Глава Кремля отметил, что Москва не возражает против задержки переговорного процесса, если украинская сторона считает, что пока не самый благоприятный момент для диалога. По словам Путина, Россия готова дождаться, когда Киев будет готов вернуться к переговорам.