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Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву

Россия должна ответить за удары по Украине – президент Зеленский

сегодня, 09:39
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Недилько Ксения

Сегодня ночью во время массированного российского удара было применено более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов произошел по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Сейчас в Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул президент.

Он отметил, что такие атаки – чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.

"Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Общаемся со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны испытывать боль, а не нормальные, мирные люди", – заявил президент Украины.

Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 2
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 3
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 4
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 5
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 6
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 7
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 8
Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву - фото 9

Портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью кафиры нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, Киевской области, Чернигову и Одессе. Больше всего пострадал Киев. Произошло прямое попадание баллистической ракеты в подъезд многоэтажки. Предварительно погибли 14 человек, идут поисково-спасательные работы. В Одессе также люди оказались под завалами из-за попадания в жилой дом.



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