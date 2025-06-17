Президент Зеленский готовит ответ России за удары по Киеву

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Недилько Ксения
Сегодня ночью во время массированного российского удара было применено более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов произошел по Киеву. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Он отметил, что такие атаки – чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.
Портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью кафиры нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, Киевской области, Чернигову и Одессе. Больше всего пострадал Киев. Произошло прямое попадание баллистической ракеты в подъезд многоэтажки. Предварительно погибли 14 человек, идут поисково-спасательные работы. В Одессе также люди оказались под завалами из-за попадания в жилой дом.
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