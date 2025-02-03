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Президент Польши спрогнозировал, что произойдет в первую очередь, когда завершится война в Украине

Дуда считает, что после окончания войны в Украине может произойти всплеск преступности

сегодня, 15:05
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Недилько Ксения

Окончание войны России против Украины может привести к всплеску интернациональной организованной преступности. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 3 февраля.

Президент Польши спрогнозировал, что произойдет в первую очередь, когда завершится война в Украине

Анджей Дуда

Дуда выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перебросится через границу из Украины в Польшу и коснется также Западной Европы и США. Президент Польши сравнил ситуацию с Россией в начале 1990 года — тогда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно набрали обороты бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

"Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько возрос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", — заявил Дуда.

По словам польского лидера, на "взрыв организованной преступности в Западной Европе и США" повлияло возвращение советских войск.

Дуда также подчеркнул, что Украине, в случае заключения мирного соглашения, необходимо будет оказать помощь в восстановлении экономики и поддержании порядка и безопасности внутри страны.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой", — сказал Анджей Дуда, добавив, что у многих воюющих с российскими оккупантами людей "будут проблемы с психикой".

Кроме того, по словам президента Польши, многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и, вернувшись в свои родные города и села, они "найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

Ранее Дуда заявил, что если Дональд Трамп организует переговоры между Россией и Украиной и пригласит на них другие государства, то Польша должна быть среди них.



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