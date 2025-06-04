Президент назначил новых командующих в армии: Безуглая назвала это шансом Украины

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Вчера, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский издал указы о новых назначениях в армии.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Так, командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Драпатый Михаил Васильевич.
Командир 414 отдельной бригады беспилотных систем майор Роберт "МАДЯР" Бровди возглавил Силы Беспилотных Систем ВСУ.
Командующим Десантно-штурмовым войском Вооруженных Сил Украины назначен бригадный генерал Апостол Олег Орестович.
Нардепка Марьяна Безуглая, часто критикующая деятельность главнокомандующего Александра Сырского, прокомментировала новые назначения.
Относительно назначения "Мадяра" нардепка назвала его "бандитом" и заметила, что теперь в Силах беспилотных систем будет проходить работа "по понятиям".
О назначении нового командующего ДШВ она заявила, что Апостол еще не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШВ.
Однако шансом для всей Украины она назвала то, что Михаил Драпатый не только остался в армии, но и получил фактически весь фронт.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала события на Сумщине, где оккупанты продвигаются и продолжаются бои, и обвинила в прорыве обороны пограничной украинской области главнокомандующего Александра Сырского, а также ОВА.
Новости