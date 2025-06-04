Президент назначил новых командующих в армии: Безуглая назвала это шансом Украины

Вчера, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский издал указы о новых назначениях в армии.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Так, командующим объединенными силами Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Драпатый Михаил Васильевич.

Командир 414 отдельной бригады беспилотных систем майор Роберт "МАДЯР" Бровди возглавил Силы Беспилотных Систем ВСУ.

Командующим Десантно-штурмовым войском Вооруженных Сил Украины назначен бригадный генерал Апостол Олег Орестович.

Нардепка Марьяна Безуглая, часто критикующая деятельность главнокомандующего Александра Сырского, прокомментировала новые назначения.

"Что ж, должна признать, сегодня у Александра Станиславовича Сырского удачный день. Почти. С нюансами", – пишет Безуглая.

Относительно назначения "Мадяра" нардепка назвала его "бандитом" и заметила, что теперь в Силах беспилотных систем будет проходить работа "по понятиям".

"Мадяр эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, так что у нас будет СБС в стиле "острых козырьков": ты мне — я тебе, или завались", – отмечает нардепка.

О назначении нового командующего ДШВ она заявила, что Апостол еще не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШВ.

"Предусматриваю чистки в ДШВ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь", – подчеркнула Марьяна Безуглая.

Однако шансом для всей Украины она назвала то, что Михаил Драпатый не только остался в армии, но и получил фактически весь фронт.

"Но есть и хорошая новость. Теперь Драпатый – Командующий Объединенных сил. Лучший полевой генерал получил потенциально весь фронт. Если ему действительно дадут управлять всей обороной страны, перераспределять ресурсы, изменять общие принципы, беречь людей – это наш ШАНС. И шанс, что это новый Главнокомандующий", – подчеркнула политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала события на Сумщине, где оккупанты продвигаются и продолжаются бои, и обвинила в прорыве обороны пограничной украинской области главнокомандующего Александра Сырского, а также ОВА.