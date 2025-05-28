Президент: На границе с Сумщиной россияне накопили 50 тысяч военных

Российская армия накапливает силы на Сумском направлении, однако это не удается в полной мере из -за операций украинских сил обороны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Суспильное".

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"Накопления войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших соответствующих действий. Как то на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебосить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине соответствующие шаги", – сказал президент на встрече с журналистами.

"Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи", – добавил он.

По словам президента Украины, "самые большие и сильные" российские войска находятся сейчас на Курском направлении.

"Для выталкивания наших войск из Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия в Сумскую область. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так", — отметил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты будут делать все, чтобы пересечь границу Днепропетровщины. Однако россиянам не удается достичь ни этой цели, ни захватить Покровск. Об этом президент Украины отметил встречу с журналистами, передает канал "Мы – Украина".

Отдельно он отметил, что разговоры россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении – это не больше, чем фантастика.