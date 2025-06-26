Президент Литвы сделал мрачный прогноз об окончании войны в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сомневается в окончании войны в Украине в ближайшие три года. Литовский лидер указал, что не слишком оптимистичен относительно мира в Украине до 2028 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Гитанас Науседа прибыл на саммит Европейского Союза в Брюсселе, где озвучил свой прогноз по войне в Украине. По его словам, война не закончится в ближайшие годы, ведь этот процесс не желает Россия во главе с Путиным.

"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС (начинается в 2028 году). Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", — сказал Науседа.

Президент Литвы основной причиной своего мрачного прогноза называет Россию и ее нежелание мирных переговоров, а соответственно и окончание войны в Украине.

"Считаю перемирие абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет", — пояснил Науседа.

Науседа добавил, что из-за такой позиции Путина Европейский Союз должен показать четкий ответ и ввести новый 18 пакет санкций против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готов к переговорам с Путиным для окончания войны. Названо условие для Кремля.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на результаты опроса Орбана в Венгрии по Украине. Ирландский премьер Михал Мартин назвал заявления Орбана "очень проблематичными", а президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости в этом году начать переговоры о членстве Украины в ЕС с возможностью принять страну в блок до 2030 года.