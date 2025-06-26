logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Президент Литвы сделал мрачный прогноз об окончании войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Литвы сделал мрачный прогноз об окончании войны в Украине

У Гитанаса Науседы не слишком оптимистичный прогноз на войну в Украине.

26 июня 2025, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сомневается в окончании войны в Украине в ближайшие три года. Литовский лидер указал, что не слишком оптимистичен относительно мира в Украине до 2028 года.

Президент Литвы сделал мрачный прогноз об окончании войны в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Гитанас Науседа прибыл на саммит Европейского Союза в Брюсселе, где озвучил свой прогноз по войне в Украине. По его словам, война не закончится в ближайшие годы, ведь этот процесс не желает Россия во главе с Путиным.

"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС (начинается в 2028 году). Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", — сказал Науседа.

Президент Литвы основной причиной своего мрачного прогноза называет Россию и ее нежелание мирных переговоров, а соответственно и окончание войны в Украине.

"Считаю перемирие абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет", — пояснил Науседа.

Науседа добавил, что из-за такой позиции Путина Европейский Союз должен показать четкий ответ и ввести новый 18 пакет санкций против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готов к переговорам с Путиным для окончания войны. Названо условие для Кремля.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на результаты опроса Орбана в Венгрии по Украине. Ирландский премьер Михал Мартин назвал заявления Орбана "очень проблематичными", а президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости в этом году начать переговоры о членстве Украины в ЕС с возможностью принять страну в блок до 2030 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/26/7214640/
Теги:

Новости

Все новости