Президент Литвы рассказал об окончании войны с невыгодным сценарием для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что решать о начале переговоров в войне имеет первостепенное право только Украина, в том числе и выставлять перечень необходимых условий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Науседа отметил, что в ближайшей перспективе война в Украине будет продолжительной, изнурительной и позиционной без значительных изменений на фронте.

"По сути, она уже такая и есть. Мы надеялись, что контрнаступление Украины сделает ее другой. Сейчас мы вернемся к status quo, она снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, будут ждать пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", – сказал Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что Россия способна мобилизовать гораздо больше людей на войну, ведь не учитывает мнение своего народа, тогда как демократические государства имеют ограничения. Несмотря на это, по словам Науседы, "не идет речь о поражении Украины, а речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины".

Президент Литвы отметил, что только Украина имеет право принять решение о начале мирных переговоров.

"Страна, которая принесла так много жертв и так много потеряла, имеет первое моральное право самостоятельно принять решение, начинает ли она переговоры и на каких условиях она ведет переговоры", — сказал Науседа и добавил, что никто другой не имеет права решать это вместо Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал важнейшую цель России в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что за последний год у украинцев изменилась вера в победу в войне.