Президент Литвы рассказал об окончании войны с невыгодным сценарием для Украины

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Slava Kot
Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что решать о начале переговоров в войне имеет первостепенное право только Украина, в том числе и выставлять перечень необходимых условий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников
Науседа отметил, что в ближайшей перспективе война в Украине будет продолжительной, изнурительной и позиционной без значительных изменений на фронте.
Литовский президент подчеркнул, что Россия способна мобилизовать гораздо больше людей на войну, ведь не учитывает мнение своего народа, тогда как демократические государства имеют ограничения. Несмотря на это, по словам Науседы, "не идет речь о поражении Украины, а речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины".
Президент Литвы отметил, что только Украина имеет право принять решение о начале мирных переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал важнейшую цель России в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что за последний год у украинцев изменилась вера в победу в войне.
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