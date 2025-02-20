Президент Латвии назвал условия, чтобы отправить собственные войска в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что при выполнении нескольких условий его страна может отправить свои войска в рамках миротворческой миссии в Украину. Кроме того, латвийский лидер считает, что Путин может в какой-то момент начать войну против НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников
Эдгарс Ринкевичс в интервью латвийскому телеканалу LTV рассказал о возможности направления войск в Украину в рамках возможного миротворческого контингента. Первым условием Ринкевичс называет ужесточение безопасности Латвии, если ее войска будут отправлены в Украину. Другим ключевым вопросом латвийский лидер считает правила нахождения миротворческих войск в Украине.
По его словам, вопрос отправки иностранных войск в Украину находится "в несколько теоретической" плоскости, и Ринкевичс выразил "осторожную скептичность" относительно того, будет ли вообще осуществлена миротворческая миссия в Украине.
Кроме того, президент Латвии считает, что в какой-то момент Россия "имеет планы проверить НАТО" и его единство определенным образом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему для Украины миротворческие силы плохой вариант. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что это может привести к фактическому разделу Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Латвии назвали год, когда Украину пригласят в НАТО.
Новости