Президент Латвии назвал условия, чтобы отправить собственные войска в Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что при выполнении нескольких условий его страна может отправить свои войска в рамках миротворческой миссии в Украину. Кроме того, латвийский лидер считает, что Путин может в какой-то момент начать войну против НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников

Эдгарс Ринкевичс в интервью латвийскому телеканалу LTV рассказал о возможности направления войск в Украину в рамках возможного миротворческого контингента. Первым условием Ринкевичс называет ужесточение безопасности Латвии, если ее войска будут отправлены в Украину. Другим ключевым вопросом латвийский лидер считает правила нахождения миротворческих войск в Украине.

"Если нет гарантий ст. 5 или чего-то эквивалентного, подвергать наших солдат риску – даже если в случае, если кто-нибудь нападет на украинских солдат, нам придется идти на помощь, а мы не получим достаточной поддержки – это дискуссионные вопросы", – сказал Ринкевичс.

По его словам, вопрос отправки иностранных войск в Украину находится "в несколько теоретической" плоскости, и Ринкевичс выразил "осторожную скептичность" относительно того, будет ли вообще осуществлена миротворческая миссия в Украине.

Кроме того, президент Латвии считает, что в какой-то момент Россия "имеет планы проверить НАТО" и его единство определенным образом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему для Украины миротворческие силы плохой вариант. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что это может привести к фактическому разделу Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Латвии назвали год, когда Украину пригласят в НАТО.