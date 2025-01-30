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Президент Финляндии сделал прогноз, когда в Украине начнется перемирие

Путина нужно принуждать к переговорам, а не склонять к ним

сегодня, 22:20
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Лиля Воробьева

Финский президент Александр Стубб прогнозирует возможное перемирие в Украине в ближайшие 3-6 месяцев, после чего могут начаться мирные переговоры. Об этом он заявил 30 января в ходе встречи с журналистами, сообщает финское издание Yle.

Президент Финляндии сделал прогноз, когда в Украине начнется перемирие

Александр Стубб (фото из открытых источников)

По его словам, Украину нужно поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию для начала возможных переговоров.

Стубб также выразил осторожный оптимизм по поводу инициатив президента США Дональда Трампа по достижению мира. По его мнению, Путина нужно принуждать к переговорам, а не склонять к ним.

"Я думаю, что Путин понимает лишь жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп", — сказал он, добавив, что это положительный сигнал.

Финский лидер подчеркнул, что мир в Украине не будет обсуждаться без участия. Также он уверен, что Европа должна участвовать в переговорах, поскольку их результаты окажут влияние на будущую систему безопасности в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и идея США по установлению мира в Украине терпит крах. Президент США Дональд Трамп, вероятно, стремится занять роль нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Однако переложить на Европу бремя гарантий безопасности для Украины после войны Вашингтону вряд ли удастся, сообщает издание Welt.

Издание отмечает, что команда Трампа ранее представила свое видение мирного соглашения, предусматривающего заморозку боевых действий вдоль линии фронта. Одним из ключевых аспектов этого плана является введение миротворцев для контроля режима прекращения огня. Бывший аналитик НАТО Михаэль Рюле отмечает, что эта идея является едва ли не самой противоречивой частью предложения. По его расчетам, для контроля 1200-километровой линии разграничения понадобится около 50 тысяч военных, а с учетом ротации – не менее 150 тысяч.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20140442
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