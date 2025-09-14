Президент Финляндии сделал обнадеживающее заявление по окончании войны

Президент Финляндии Александер Стубб выразил оптимизм о возможности завершения войны в Украине, призывая к терпению и последовательному дипломатическому давлению на Россию. По его словам, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине, а санкции против РФ будут только расти.

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников

На конференции YES "Как нам завершить войну" Стубб заявил, что прогресс в урегулировании войны в Украине становится заметным благодаря росту единства США и европейских союзников, а также готовности к усилению санкций против Москвы.

"Сегодня мы ближе к миру, чем были вчера… Я уверен, что в долгосрочной перспективе мы найдем решение. Мы не знаем, каким будет это решение, но я еще раз повторяю, мирное посредничество – это дело терпения", – сказал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что не стоит недооценивать возможность Трампа усилить давление на Путина, чтобы окончить войну. По его словам, американский лидер ищет необходимое решение.

"Сейчас у нас происходит много хороших процессов по гарантиям безопасности для Украины. У нас есть процесс относительно того, какие санкции или тарифы мы вводим. Поэтому я уверен, что в конце концов мы добьемся этого", – указал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул необходимость постепенного подхода к миру в Украине. По его словам, Путин понимает только силу и давление, потому именно эти факторы следует ему и показывать. В результате Стубб заявил, что партнеры Украины продолжат финансовую и военную поддержку Киеву и усилят санкции против РФ. Финский лидер также отметил, что нужно не только давление на РФ, но и на страны, покупающие российские ресурсы. По мнению Стубба, они финансируют армию РФ, в том числе ее военную технику.

