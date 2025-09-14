Президент Финляндии сделал обнадеживающее заявление по окончании войны

Рубрики
Президент Финляндии Александер Стубб выразил оптимизм о возможности завершения войны в Украине, призывая к терпению и последовательному дипломатическому давлению на Россию. По его словам, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине, а санкции против РФ будут только расти.
Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников
На конференции YES "Как нам завершить войну" Стубб заявил, что прогресс в урегулировании войны в Украине становится заметным благодаря росту единства США и европейских союзников, а также готовности к усилению санкций против Москвы.
Стубб подчеркнул, что не стоит недооценивать возможность Трампа усилить давление на Путина, чтобы окончить войну. По его словам, американский лидер ищет необходимое решение.
Президент Финляндии подчеркнул необходимость постепенного подхода к миру в Украине. По его словам, Путин понимает только силу и давление, потому именно эти факторы следует ему и показывать. В результате Стубб заявил, что партнеры Украины продолжат финансовую и военную поддержку Киеву и усилят санкции против РФ. Финский лидер также отметил, что нужно не только давление на РФ, но и на страны, покупающие российские ресурсы. По мнению Стубба, они финансируют армию РФ, в том числе ее военную технику.
