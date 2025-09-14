logo

Президент Финляндии сделал обнадеживающее заявление по окончании войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Финляндии сделал обнадеживающее заявление по окончании войны

Александер Стубб считает, что мир в Украине все ближе, но нуждается в терпении, усилении санкций и поддержке союзников.

14 сентября 2025, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Финляндии Александер Стубб выразил оптимизм о возможности завершения войны в Украине, призывая к терпению и последовательному дипломатическому давлению на Россию. По его словам, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине, а санкции против РФ будут только расти.

Президент Финляндии сделал обнадеживающее заявление по окончании войны

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников

На конференции YES "Как нам завершить войну" Стубб заявил, что прогресс в урегулировании войны в Украине становится заметным благодаря росту единства США и европейских союзников, а также готовности к усилению санкций против Москвы.

"Сегодня мы ближе к миру, чем были вчера… Я уверен, что в долгосрочной перспективе мы найдем решение. Мы не знаем, каким будет это решение, но я еще раз повторяю, мирное посредничество – это дело терпения", – сказал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что не стоит недооценивать возможность Трампа усилить давление на Путина, чтобы окончить войну. По его словам, американский лидер ищет необходимое решение.

"Сейчас у нас происходит много хороших процессов по гарантиям безопасности для Украины. У нас есть процесс относительно того, какие санкции или тарифы мы вводим. Поэтому я уверен, что в конце концов мы добьемся этого", – указал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул необходимость постепенного подхода к миру в Украине. По его словам, Путин понимает только силу и давление, потому именно эти факторы следует ему и показывать. В результате Стубб заявил, что партнеры Украины продолжат финансовую и военную поддержку Киеву и усилят санкции против РФ. Финский лидер также отметил, что нужно не только давление на РФ, но и на страны, покупающие российские ресурсы. По мнению Стубба, они финансируют армию РФ, в том числе ее военную технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии рассказал о потерях России.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный и режиссер Олег Сенцов сделал тревожное заявление об окончании войны.



Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1104598.html
