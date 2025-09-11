Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за тысячу дней полномасштабной войны россия смогла продвинуться на территории Украины менее чем на 1%. При этом, по его словам, Кремль заплатил за эти крошечные результаты катастрофическую цену – десятками тысяч жизней своих военных, разрушенной экономикой и международной изоляцией.

Стубб про войну России против Украины

Финский лидер подчеркнул, что, анализируя последние события, становится очевидным: россия не заинтересована в мирном урегулировании, а наоборот — стремится к дальнейшей эскалации.

"Они избивают по гражданской инфраструктуре, их действия не направлены на мир. Мне кажется, что цель кремля — обострение войны, и примеры этого мы ясно видели буквально вчера", — подчеркнул Стубб, слова которого цитирует УНИАН.

Президент Финляндии отметил, что Россия пытается вести войну истощение, надеясь заставить Украину и Запад к уступкам. Однако реальность свидетельствует об обратном: Вооруженные силы Украины держат оборону, а страны ЕС и НАТО только усиливают поддержку Киева.

Таким образом, даже после тысячи дней масштабной агрессии россия не достигла стратегических успехов, а наоборот продемонстрировала собственную слабость и зависимость от военных преступлений и шантажа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в селе Павловка на временно оккупированной Херсонщине женщина по имени Елена Тегза, родившая пятерых сыновей, отправила трех из них добровольцами воевать на стороне россии.

Как сообщают местные источники, два ее сына уже погибли на фронте, еще один находится в тяжелом состоянии в госпитале на оккупированной территории Луганщины и, по данным, может вскоре умереть от полученных ранений. Еще один сын Тегзы после начала полномасштабного вторжения остался на подконтрольной Украине территории — он живет в Одессе. В 2022 году ему не удалось скрыться на левом берегу Днепра вместе с российскими войсками. Известно, что он несколько раз пытался выехать в Россию через границу с Молдовой, однако безуспешно. Сейчас он скрывается от ТЦК и не желает воевать против собственных соотечественников.

