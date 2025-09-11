Президент Финляндии рассказал о потерях России и продвижении в Украину: цифры поражают

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за тысячу дней полномасштабной войны россия смогла продвинуться на территории Украины менее чем на 1%. При этом, по его словам, Кремль заплатил за эти крошечные результаты катастрофическую цену – десятками тысяч жизней своих военных, разрушенной экономикой и международной изоляцией.
Стубб про войну России против Украины
Финский лидер подчеркнул, что, анализируя последние события, становится очевидным: россия не заинтересована в мирном урегулировании, а наоборот — стремится к дальнейшей эскалации.
"Они избивают по гражданской инфраструктуре, их действия не направлены на мир. Мне кажется, что цель кремля — обострение войны, и примеры этого мы ясно видели буквально вчера", — подчеркнул Стубб, слова которого цитирует УНИАН.
Президент Финляндии отметил, что Россия пытается вести войну истощение, надеясь заставить Украину и Запад к уступкам. Однако реальность свидетельствует об обратном: Вооруженные силы Украины держат оборону, а страны ЕС и НАТО только усиливают поддержку Киева.
Таким образом, даже после тысячи дней масштабной агрессии россия не достигла стратегических успехов, а наоборот продемонстрировала собственную слабость и зависимость от военных преступлений и шантажа.