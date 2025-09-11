logo

Президент Финляндии рассказал о потерях России и продвижении в Украину: цифры поражают
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Финляндии рассказал о потерях России и продвижении в Украину: цифры поражают

Россия за тысячу дней полномасштабной войны продвинулась в Украине менее чем на 1%, потеряв при этом колоссальные ресурсы и десятки тысяч военных.

11 сентября 2025, 15:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за тысячу дней полномасштабной войны россия смогла продвинуться на территории Украины менее чем на 1%. При этом, по его словам, Кремль заплатил за эти крошечные результаты катастрофическую цену – десятками тысяч жизней своих военных, разрушенной экономикой и международной изоляцией.

Президент Финляндии рассказал о потерях России и продвижении в Украину: цифры поражают

Стубб про войну России против Украины

Финский лидер подчеркнул, что, анализируя последние события, становится очевидным: россия не заинтересована в мирном урегулировании, а наоборот — стремится к дальнейшей эскалации.

"Они избивают по гражданской инфраструктуре, их действия не направлены на мир. Мне кажется, что цель кремля — обострение войны, и примеры этого мы ясно видели буквально вчера", — подчеркнул Стубб, слова которого цитирует УНИАН.

Президент Финляндии отметил, что Россия пытается вести войну истощение, надеясь заставить Украину и Запад к уступкам. Однако реальность свидетельствует об обратном: Вооруженные силы Украины держат оборону, а страны ЕС и НАТО только усиливают поддержку Киева.

Таким образом, даже после тысячи дней масштабной агрессии россия не достигла стратегических успехов, а наоборот продемонстрировала собственную слабость и зависимость от военных преступлений и шантажа.

Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/112579
