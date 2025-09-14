Президент Финляндии против финского сценария окончания войны для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина не должна повторить финский опыт окончания войны, который прошла его страна после Второй мировой войны. По финскому сценарию страна сохранила независимость, но потеряла часть территории и свободу внешнеполитического выбора.

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб во время выступления на конференции YES "Как нам завершить войну", напомнил, что в 1944 году Финляндия заключила мир со Сталиным, согласившись на значительные уступки.

"Мы сохранили независимость, в отличие от наших балтийских друзей, но мы потеряли свой суверенитет решать, в каких клубах мы хотим участвовать, и мы потеряли 10% нашей территории. Поэтому я никогда бы не допустил, чтобы это произошло с Украиной. Я считаю важным, чтобы мы сосредоточились на независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины", – выступил Стубб против финского сценария.

Финский лидер подчеркнул, что какие-либо компромиссы не должны включать обмен территориями. По его мнению, возможным шагом может стать прекращение огня по линии фронта, но переговоры о территориях не должны начинаться до остановки боевых действий.

"Не думаю, что нам следует предварять события. Мы видим более-менее постоянные максималистские запросы и требования, поступающие от России, поэтому я считаю очень важным, чтобы Украина также продолжала настаивать на максималистских требованиях", – отметил президент Финляндии.

Стубб также обратил внимание на то, что ситуация на фронте отличается от образа, который рисует Кремль. По его словам, за более чем 1000 дней войны Россия смогла продвинуться лишь на 1% территории Украины, при этом такие достижения стоят около 7 тысяч убитых или раненых российских военных еженедельно.

По мнению Стубба, это огромная цена, и вопрос в том, "как долго российское общество сможет это выдерживать?". Президент Финляндии добавил, что экономическая ситуация в России ухудшается, резервы уменьшаются, а санкции, в частности, замораживание активов и ограничение цен на нефть, создают дополнительное давление. По его мнению, это может приблизить мир в Украине.

