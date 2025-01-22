Президент Финляндии призвал США не делать из Украины "Афганистан 2.0"

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявления Дональда Трампа, обещавшего закончить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность президента США. По его словам, у Украины есть реально полгода, которые Стубб называет "окном возможностей".

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб во время Всемирного экономического форума в Давосе предположил, что Дональд Трамп может способствовать окончанию войны в Украине в течение следующих шести месяцев.

"Я думаю, что время такое, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, вероятно, это окно возможностей, с которым мы имеем дело", — сказал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что условия окончания войны не должны превратить Украину в "Афганистан 2.0". Как объясняет Стубб, через некоторое время могут начать обвинять посредников мирных переговоров между Киевом и Москвой, что они "продали Украину".

Александр Стубб добавил, что окончание войны должно происходить на условиях суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине — закончить войну за 24 часа. Президент США неоднократно заявлял, что войне в Украине наступит конец всего за сутки после инаугурации. Кроме того, Трамп также обещал, что завершит войну еще до вступления в должность президента США.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал условия, на которые готова пойти Украина, чтобы закончить войну. По его словам, Трамп хочет достичь мира в Украине уже в 2025 году.



