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Президент Финляндии призвал США не делать из Украины "Афганистан 2.0"

Александр Стубб считает, что Трамп может завершить войну в 2025 году.

сегодня, 14:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявления Дональда Трампа, обещавшего закончить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность президента США. По его словам, у Украины есть реально полгода, которые Стубб называет "окном возможностей".

Президент Финляндии призвал США не делать из Украины "Афганистан 2.0"

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб во время Всемирного экономического форума в Давосе предположил, что Дональд Трамп может способствовать окончанию войны в Украине в течение следующих шести месяцев.

"Я думаю, что время такое, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, вероятно, это окно возможностей, с которым мы имеем дело", — сказал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что условия окончания войны не должны превратить Украину в "Афганистан 2.0". Как объясняет Стубб, через некоторое время могут начать обвинять посредников мирных переговоров между Киевом и Москвой, что они "продали Украину".

Александр Стубб добавил, что окончание войны должно происходить на условиях суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине — закончить войну за 24 часа. Президент США неоднократно заявлял, что войне в Украине наступит конец всего за сутки после инаугурации. Кроме того, Трамп также обещал, что завершит войну еще до вступления в должность президента США.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал условия, на которые готова пойти Украина, чтобы закончить войну. По его словам, Трамп хочет достичь мира в Украине уже в 2025 году.




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