Президент Финляндии назвал единственную дальнейшую судьбу Украины в случае нового нападения России

Украина должна получить автоматическое членство в НАТО, если Россия снова атакует после достижения мира. Об этом он заявил в интервью CNN президент Финляндии Александер Стубб, сообщает yle.

Фото: из открытых источников

"Украина испытывает трудности в получении членства в НАТО из-за скептицизма Германии и США. Почему бы не предоставить ей, так сказать, "де-факто членство"?", — отметил он.

По его словам, это стало бы достаточной гарантией безопасности Украины. Стубб также подчеркнул, что такое предложение ранее высказал американский сенатор Линдси Грэм.

Президент Финляндии добавил, что США остаются на стороне Европы и призвал использовать средства, конфискованные в России.

"Есть еще несколько стран, по крайней мере, одна, которая сомневается в этом. Но если вы хотите усилить давление, эти средства нужно использовать немедленно", — подчеркнул Стубб.

Финляндия также присоединилась к созданию мирного плана для Украины, инициированного Францией и Великобританией. По словам Стубба, поддержка Украины должна быть комплексной: военной, политической и экономической, а разработка конкретного плана поможет воплотить в жизнь мир.

Кроме того, президент Финляндии считает, что Европе следует назначить спецпредставителя для участия в мирных переговорах по Украине, и отметил, что это должно походить на ситуацию в Косово.

Как уже писали "Комментарии", президент Финляндии Александер Стубб считает, что в ситуациях, подобных конфликту между президентами Украины и США в Овальном кабинете, лучше всего "поставить себя на место финнов": пойти в сауну, расслабиться и затем вернуться к переговорам. Стубб прокомментировал инцидент, произошедший 28 февраля во время встречи в Белом доме, сказав, что иногда дипломатия не работает так, как ожидается.