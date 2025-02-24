Президент Чехии заявил о приближении к финишной прямой мирных переговоров

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Slava Kot
Президент Чехии Петр Павел призвал еще больше поддерживать Украину из-за приближающихся мирных переговоров. По его словам, нужно активнее настаивать на справедливом мире в Украине и лишить Россию вознаграждения за полномасштабное вторжение.
Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников
Петр Павел на платформе X опубликовал сообщение, где отметил, что после трех лет полномасштабной войны общество устало, однако поддержка Украины должна расти.
Чешский лидер отметил, что, несмотря на большое давление, не следует уступать российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, в таком случае Европа поставит под угрозу собственную безопасность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией в Саудовской Аравии: два из них прямо касаются Украины.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал об альтернативе членству Украины в НАТО. По его словам, Украина должна создать собственное НАТО в своей стране.
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