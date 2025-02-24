Президент Чехии заявил о приближении к финишной прямой мирных переговоров

Президент Чехии Петр Павел призвал еще больше поддерживать Украину из-за приближающихся мирных переговоров. По его словам, нужно активнее настаивать на справедливом мире в Украине и лишить Россию вознаграждения за полномасштабное вторжение.

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел на платформе X опубликовал сообщение, где отметил, что после трех лет полномасштабной войны общество устало, однако поддержка Украины должна расти.

"После трех лет российской агрессии против Украины в обществе все больше чувствуется усталость от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда приближается финишная прямая в форме мирных переговоров, мы не должны ослаблять и убирать ногу с газа, поддерживая атакованную страну. Именно в эти дни мы должны еще громче призывать к необходимости справедливого мира для Украины", — пишет Павел.

Чешский лидер отметил, что, несмотря на большое давление, не следует уступать российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, в таком случае Европа поставит под угрозу собственную безопасность.

"Если бы Россия была вознаграждена, поставив под сомнение принципы международного права, мы бы поставили под угрозу себя и свою безопасность. История неоднократно показывала, что нельзя уступать агрессору", — добавил Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией в Саудовской Аравии: два из них прямо касаются Украины.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал об альтернативе членству Украины в НАТО. По его словам, Украина должна создать собственное НАТО в своей стране.