Президент Чехии назвал цену выживания Украины: на какие уступки может пойти Киев

Президент Чехии Петр Павел считает, что временная оккупация части украинской территории Россией может стать вынужденной, но приемлемой ценой сохранения независимости Украины. По его словам, пока нельзя ожидать скорейшего освобождения всех украинских территорий.

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел в интервью BBC рассказал, что нынешние реалии не позволяют ожидать скорейшего освобождения всех оккупированных районов без чрезмерных человеческих жертв, даже в случаи поддержки Запада. Павел считает, что Запад должен прежде всего заботиться о сохранении украинской государственности.

"Пока Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна", — сказал Павел.

По его словам, часть украинских территорий могут остаться под оккупацией. Однако чешский лидер отмечает, что Запад их не признает частью России.

"Если цена ее выживания состоит в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", – сказал Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что военная поддержка Украины должна продолжаться, однако уверен, что войну с Россией нельзя выиграть только на поле боя. Он призвал Запад усилить экономическое давление. По его мнению, именно такой фактор способен эффективно заставить Кремль сесть за переговорный стол для окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии озвучили крайне тревожный прогноз. Помощь Украине может прекратиться.

Также "Комментарии" писали, что, по мнению Петра Павела, приглашение Украины в НАТО в сжатые сроки кажется нереальным.