Президент Бразилии оправдывается за визит в Путин на 9 мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил заинтересованность российскому диктатору Владимиру Путину стать посредником по поводу возможных мирных переговоров с Украиной. Таким образом, он объяснил свой визит в Москву 9 мая. В Кремле пока не комментировали, приняли ли предложение бразильского лидера.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN Brasil со ссылкой на специального помощника президента Бразилии по международным вопросам Селса Аморима, Лула да Силва предложил Путину себя в качестве посредника на переговорах с Украиной. Это произошло во время первого за 15 лет визита бразильского лидера в Россию 9 мая, куда на парад к Путину были приглашены почти 30 лидеров мира.

По словам Селса Аморима, предложение Лулы да Силвы совпадает с идеей президента США Дональда Трампа по поводу начала скорейшего переговорного процесса для окончания войны в Украине.

Однако, кроме предложения быть посредником в возможных переговорах по войне России против Украины, бразильский лидер также заявил о желании усилить сотрудничество с Москвой.

"Мой сегодняшний визит направлен на укрепление нашего стратегического партнерства. Мы заинтересованы в обсуждении военных, космических, научных, экономических, образовательных и, прежде всего, энергетических вопросов", – сказал Лула в Москве 9 мая.

Путин оценил Бразилию как одного из крупнейших поставщиков продовольствия в Россию и отметил, что Россия является крупнейшим экспортером нефти и удобрений для этой южноамериканской страны.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Лула пытался позиционировать себя как посредника на достижение мира путем переговоров. Однако Бразилия является одним из основателей группы стран БРИКС, в которую также входят Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году президент Бразилии ударился головой и отказался ехать на саммит БРИКС в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на 30-дневное перемирие Украины для Путина.