Прежде, чем лететь в Стамбул на встречу с Путиным, Зеленский должен принять два решения: о чем идет речь

Для того чтобы фраза "буду ждать путина в Стамбуле лично" не воспринималась как выпендреж, украинским властям нужно с понедельника что-то срочно думать с Решением СНБО от 30 сентября 2022 года и Указом Президента от 4 октября 2022 года, в которых первым пунктом четко сказано: В.Путиным". Об этом у себя в Facebook пишет известный журналист и телеведущий Остап Дроздов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналист отмечает, пока в Украине законодательно запрещены прямые переговоры персонально с Путиным – приглашать его лично является не только позерством, но и нарушением собственного указа. Для чистоты процесса и совести сначала нужно аннулировать этот запрет, а затем уже заправлять бак самолета и бронировать отель.

"Также под суфиты и прожекторы с опровержением собственных слов должен выйти глава МИД Андрей Сибига, который 15 января 2025 года дословно заявил: "Украина не пойдет на прямые переговоры с руководителем России Владимиром Путиным, решение СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным" продолжает. Чтобы самих себя не делегитимизировать – накануне Стамбула должны быть аннулированы Решения СНБО и Указ Президента, запрещающие прямые переговоры и на которые три года ссылались власти. Это занимает 5 минут", – отметил Остап Дроздов.

Читайте на портале "Комментарии" — фактически глава украинского государства Владимир Зеленский пошел ва-банк, сделав "дипломатический гамбит" и предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг 15 мая. Таким образом, украинский лидер перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление перед предстоящими переговорами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Guardian.



