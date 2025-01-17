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"Пресконференцию Лаврова транслировали на экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке": что известно

Это видео распространяют российские Telegram-каналы и боты в соцсети Х

сегодня, 09:56
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Недилько Ксения

Российские Telegram-каналы и боты в соцсети Х распространяют видео, на котором якобы показано, как пресс-конференцию Лаврова транслировали на экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

"Пресконференцию Лаврова транслировали на экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке": что известно

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Отмечается, что на самом деле видео, которое тиражируют россияне в соцсетях, – фейковое. Они подделали ролик из YouTube, выложенный 11 января 2025 года – за три дня до выступления Лаврова.

Тогда на Таймс-Сквере показывали не выступление Лаврова, а видеоколлаж японца Йоши Содеоки Infinite Ascent с птицами в рамках аудиовизуального шоу Midnight Moments , исследовали кейс фактчекеры "Укринформ".

”Пресконференцию Лаврова транслировали на экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке”: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты разгоняют информацию, якобы военная разведка Украины предлагала миллион долларов оккупантам, чтобы они покинули Горловку. "Военная разведка Украины предлагала $1 млн российским военным за то, чтобы они покинули Горловку". Такой бред сообщили в ФСБ РФ пропагандистам из ТАСС и Риа-новости.

Там отмечают, что военная разведка Украины якобы обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке у так называемой "ДНР", контрразведка "сорвала эти планы", сообщили в ФСБ РФ.

Пропагандисты отмечают, что оккупанты даже успели получить аванс от ГУР Украины в размере $100 тыс, а в ходе проведения оперативных мероприятий раскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. "В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в пользу участвующих в СВО подразделений, подчеркнули в ФСБ", — пишут пропагандисты.



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