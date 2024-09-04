Премьер-министр Польши заявил о поддержке в восстановлении архитектурных памятников Львова

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности страны помочь в восстановлении архитектурных памятников Львова, поврежденных в результате ракетного удара России. В своем сообщении на странице в социальной сети X, польский премьер выразил поддержку Украине и осудил действия агрессора.

Польша готова присоединиться к восстановлению Львова

"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки стал центр города. Многие исторические многоквартирные дома были повреждены. Польша готова помочь их восстановить ", — написал Туск.

Это заявление последовало после того, как в результате последних ракетных обстрелов России было значительно повреждено несколько знаковых зданий в центре Львова, имеющих большое историческое и культурное значение не только для Украины, но и для всего мира. Среди поврежденных объектов – архитектурные достопримечательности, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Читайте на портале "Комментарии" — Сегодня утром Львов всколыхнула ужасная трагедия: во время российской атаки погибла вся семья , уцелел только один человек. В результате обстрела погибли жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил эту информацию, выразив глубокие соболезнования и поддержку пострадавшему отцу.

Напомним, что количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову возросло до 47 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасательные работы на месте продолжаются непрерывно: чрезвычайники уже спасли 12 человек, однако 7 человек погибли, в том числе и дети.