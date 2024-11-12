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Премьер-министр Грузии сделал прогноз об окончании войны в Украине

Ираклий Кобахидзе считает, что война в Украине скоро закончится, что откроет новые возможности для Грузии.

сегодня, 10:20
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Автор:
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Slava Kot

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине "окончится очень скоро". По его словам, это позволит создать условия, которые улучшат отношения между Грузией и Европейским Союзом.

Премьер-министр Грузии сделал прогноз об окончании войны в Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Ираклий Кобахидзе, находясь с визитом в Азербайджане, выступил перед журналистами, где прокомментировал причины, которые, по его мнению, позволят Грузии улучшить отношения с ЕС и США.

"Нам нужна качественная перестройка отношений как с ЕС, так и с США. Возобновление отношений мы связывали с тремя вопросами – с выборами в Грузии и США, а также с окончанием войны в Украине", — сказал Кабахидзе.

Премьер-министр Грузии прогнозирует, что скоро также закончится и война в Украине. По его словам, это создаст новые возможности для Грузии.

"Выборы в Грузии и США уже завершились и все это поможет возобновить отношения. Что касается окончания войны в Украине, то мы думаем, что война закончится очень скоро. Поэтому очень скоро будут созданы все условия для качественного улучшения отношений в обоих направлениях", — считает Кобахидзе.

Напомним, что руководящая партия Грузии подверглась критике со стороны ЕС и США из-за отклонения от демократических ценностей и сближения с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии завершился пересчет голосов, а избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты. Несмотря на то, что ЦИК указал на незначительные нарушения, в Грузии отменяют результаты на нескольких десятках участков.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, который назвал "настоящего" победителя выборов в Грузии. По его словам, это Россия, которая сначала забрала часть территории Грузии, а впоследствии сменила и правительство.



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Источник: https://ru.apa.az/evropa/kobaxidze-posle-okoncaniya-voiny-v-ukraine-budut-sozdany-usloviya-dlya-vosstanovleniya-otnosenii-gruzii-s-zapadom-594173
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