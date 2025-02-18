Премьер Италии поставила под сомнение вопрос о целесообразности ввода войск в Украину.

Итальянский премьер Джорджия Мелони выразила сомнения в целесообразности размещения европейских военных в Украине в рамках миротворческой миссии. По данным "Европейской правды" со ссылкой на AFP, Мэлони поделилась своими взглядами после того, как присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже.

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В частности, итальянская премьер отметила, что отправка войск является "самым сложным и наименее эффективным" способом достижения мира в Украине.

Она также подчеркнула важность привлечения США к обсуждениям, касающимся ситуации в Украине и европейской безопасности.

Также следует упомянуть, что после саммита в Париже Мэлони заявила, что такие инициативы не должны проходить в "антитрамповском контексте".

Ранее The Washington Post сообщило, что Европа может потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых значительную часть готова предоставить Франция. О готовности к такому шагу также заявили Великобритания и Швеция.

Напомним, как уже писали "Комментарии", Швеция не исключает возможности направления своих миротворцев в Украину для поддержания стабильного мира. Такое заявление сделала министр иностранных дел Швеции Маря Мальмер Стенергард в интервью радио Sveriges Radio. Она подчеркнула, что шведские миротворцы могут быть направлены в Украину, если это станет необходимым. Однако она подчеркнула, что, прежде всего, Европа должна сосредоточиться на достижении "справедливого и устойчивого мира, который отвечает требованиям международного права".

"Если такой мир будет достигнут, его нужно будет поддерживать, и потому правительство Швеции не исключает никаких вариантов", — добавила министр.