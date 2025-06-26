Премьер Италии дала Трампу совет по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала президента США Дональда Трампа действовать в войне России против Украины так же "решительно", как американский лидер поступил с войной на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.

Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони выступила на брифинге для прессы после завершения саммита НАТО в Гааге, где публично озвучила совет, который она дала Дональду Трампу. По словам итальянского лидера, президент США должен предпринять решительные шаги в войне в Украине, как он это сделал в конфликте между Ираном и Израилем.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и саммиту, что такая же решительность, которая применялась к войне между Израилем и Ираном, должна быть использована также для двух других прекращений огня – для Украины и для Газы. Ситуация в Газе неустойчива", — сказала Мелони.

Напомним, что 13 июня Израиль атаковал Иран, назвав целью военной операции уничтожение ядерной программы Тегерана. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, атаковавшие ядерные объекты Ирана. Через несколько дней после этого Дональд Трамп заявил, что между странами воцарилось перемирие, которое, по его словам, может продолжаться "вечно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите НАТО было принято историческое решение. Что указали об Украине в итоговой декларации, состоящей из пяти пунктов.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Владимира Зеленского после его разговора с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. По словам президента, были обсуждены вопросы войны в Украине, в частности, попыток достичь режима прекращения огня и защиты людей.