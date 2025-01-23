Премьер Бельгии назвал важное условие для начала переговоров для окончания войны

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что перед началом мирных переговоров следует укрепить Украину. По его словам, Запад должен ослабить Путина, чтобы создать условия для мира и убедиться, что Россия больше не представляет угрозы.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Фото из открытых источников

Александр де Кроо выступил на "Украинском завтраке" в Давосе, где прокомментировал разговоры о приближении мирных переговоров для окончания войны в Украине.

"Основываясь на том, что я слышу сейчас, похоже, что мирные переговоры не за горами. Серьезно? Я так не думаю. Я думаю, что сначала нам нужно укрепить Украину, а потом посмотрим", — сказал Де Кроо.

Премьер-министр Бельгии отметил, что нужно убедиться, что Россия не представляет угрозы, как для европейских стран, так и для остального мира.

Кроо указал на проблему, что партнеры Украины перекладывают ответственность друг на друга за исход войны, что в конечном итоге "не помогает". Бельгийский лидер предлагает сосредоточиться на российском диктаторе.

"Я думаю, важно сказать, кто враг. Враг — Владимир Путин. Враг снаружи, а не внутри... Я думаю, мы должны быть предельно ясными: Путина нужно ослабить, а Украину нужно укрепить", — сказал Кроо.

Также по его словам, за три года войны "Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей". В то же время экономика РФ ослабла, что, по мнению премьера, требует еще большего усиления санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте на "Украинском завтраке" в Давосе ответил Путину на ультиматум по отношению к Украине.

Также "Комментарии" писали, что переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля.