Прекращение помощи США: на Западе дали прогноз, когда Украина ощутит последствия

Последствия от прекращения американской помощи Украина почувствует не сразу, однако они будут очень серьезными и могут оказывать влияние на военную мощь даже спустя годы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN" со ссылкой на комментарий американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что пройдет некоторое время – возможно, несколько дней или недель, — прежде, чем последствия паузы в предоставлении военной помощи со стороны США станут ощутимы на фронте. Однако, по его словам, как только в стране начнут заканчиваться запасы, эффект будет серьезным, даже если другие страны постараются восполнить эти потери.

"Существует пробел в потенциале, который Европа не сможет заполнить в одиночку", — сказал чиновник.

При этом старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сказал, что Украина ощутит последствия от остановки помощи США в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран поможет Киеву пока оставаться в борьбе. При этом он предупредил, что последствия будут "калечащими".

"Когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов они сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование", — сказал Кансиан.

При этом Кансиан предупредил, что у администрации Трампа есть и другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или вовсе отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских войск.

"Возможно, из этого есть выход, но он будет крайне унизительным для Зеленского", — сказал эксперт.

При этом полковник США в отставке Седрик Лейтон считает, что пауза в военной помощи Трампа может иметь "последствия даже через годы".

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