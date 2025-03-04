Прекращение помощи США: на Западе дали прогноз, когда Украина ощутит последствия

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Последствия от прекращения американской помощи Украина почувствует не сразу, однако они будут очень серьезными и могут оказывать влияние на военную мощь даже спустя годы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN" со ссылкой на комментарий американского чиновника, знакомого с этим вопросом.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что пройдет некоторое время – возможно, несколько дней или недель, — прежде, чем последствия паузы в предоставлении военной помощи со стороны США станут ощутимы на фронте. Однако, по его словам, как только в стране начнут заканчиваться запасы, эффект будет серьезным, даже если другие страны постараются восполнить эти потери.
При этом старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сказал, что Украина ощутит последствия от остановки помощи США в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран поможет Киеву пока оставаться в борьбе. При этом он предупредил, что последствия будут "калечащими".
При этом Кансиан предупредил, что у администрации Трампа есть и другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или вовсе отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских войск.
При этом полковник США в отставке Седрик Лейтон считает, что пауза в военной помощи Трампа может иметь "последствия даже через годы".
Читайте также на портале "Комментарии" - Белый дом ответил, действительно ли Трамп приостановил военную помощь Украине.
Новости