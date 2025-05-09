Прекращение огня возможно в течение следующих двух дней – Мерц

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно уже в ближайшие два дня, передает BILD.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц

"У меня большая надежда, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня", – сказал Мерц в пятницу в Брюсселе. Учитывая трехдневное прекращение огня, объявленное Россией, существует "большая вероятность", которая будет продлена до 30 дней, и "тогда смогут начаться переговоры по мирному соглашению", добавил Мерц.

Мерц координировал действия с союзниками

Новый канцлер Германии ранее общался с высокопоставленными союзниками: в четверг он разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой которого была Украина, по словам пресс-секретаря правительства. В пятницу Мерц встретился с главой НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск уже посетили Мерца в среду.

Мерц заявил, что он написал совместное коммюнике с Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это "в значительной степени идентично" предложению США. "Мы очень надеемся, что это также будет принято российской стороной", — добавил канцлер. "Мяч полностью на стороне Москвы".

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит с ведущими европейскими политиками в Украине на субботу.

"Мы готовимся встретиться с лидерами Коалиции желающих в Украине", – говорится в отрывке из его речи, опубликованном его пресс-службой в пятницу. "У нас будут встречи завтра", — сказал Зеленский, не назвав участников встречи высокого уровня.

Незадолго до этого президент США разговаривал по телефону с канцлером Фридрихом Мерцем.

Учитывая празднование окончания мировой войны, российский лидер Владимир Путин в одностороннем порядке приказал о трехдневном прекращении огня в Москве в пятницу, которое вступило в силу в полночь в четверг вечером. Украина не согласилась на прекращение огня и требует 30-дневного перемирия. Предложение США также предусматривает 30-дневное прекращение огня.