Прекращение огня в Украине: разрыт хитрый подход Путина к переговорам

Заключение перемирия между Россией и Украиной может состояться в 2025 году, однако президент РФ Владимир Путин намеренно затягивает переговорный процесс, стремясь выйти на соглашение по более выгодным для себя позициям, заявил политолог и руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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Он отметил, что шансы на прекращение огня не нулевые, особенно с учетом того, что для США важно завершить "войну Байдена", как это называет Трамп, и закрыть этот вопрос.

В то же время Путин не спешит к перемирию, потому что в Кремле верят в военное превосходство и надеются, что через несколько месяцев смогут захватить Покровск и Константиновку. Это позволит Кремлю диктовать условия мира с позиции силы, объяснил Золотарев.

По его прогнозу, российская армия будет продолжать наступательные действия на фронте и наносить масштабные ракетно-дроновые удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

Однако осенью ситуация может измениться. Часть экспертов предполагает, что именно в этот период может быть достигнуто перемирие. В то же время биржа прогнозов Polymarket, верно предсказавшая результаты президентских выборов в США, менее оптимистично оценивает шансы на быстрое заключение перемирия. Пока они считают более вероятным, что соглашение будет подписано в 2025 году, хотя и с несколько уменьшенным процентом вероятности, добавил Золотарев.

Портал "Комментарии" уже писал, что существуют только два действенных варианта завершения войны в Украине — либо максимальное санкционное давление на Россию, либо масштабное вооружение украинской армии, считает Владимир Ельченко, бывший постпред Украины при ООН и экс-посол в США.