logo

BTC/USD

105897.74

ETH/USD

2624.31

LTC/USD

90.28

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

47.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Прекращение огня в Украине: разрыт хитрый подход Путина к переговорам
commentss НОВОСТИ Все новости

Прекращение огня в Украине: разрыт хитрый подход Путина к переговорам

Россия планирует одновременно продвигаться на фронте и наносить ракетные и дроновые атаки по Украине.

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заключение перемирия между Россией и Украиной может состояться в 2025 году, однако президент РФ Владимир Путин намеренно затягивает переговорный процесс, стремясь выйти на соглашение по более выгодным для себя позициям, заявил политолог и руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Прекращение огня в Украине: разрыт хитрый подход Путина к переговорам

Фото: из открытых источников

Он отметил, что шансы на прекращение огня не нулевые, особенно с учетом того, что для США важно завершить "войну Байдена", как это называет Трамп, и закрыть этот вопрос.

В то же время Путин не спешит к перемирию, потому что в Кремле верят в военное превосходство и надеются, что через несколько месяцев смогут захватить Покровск и Константиновку. Это позволит Кремлю диктовать условия мира с позиции силы, объяснил Золотарев.

По его прогнозу, российская армия будет продолжать наступательные действия на фронте и наносить масштабные ракетно-дроновые удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

Однако осенью ситуация может измениться. Часть экспертов предполагает, что именно в этот период может быть достигнуто перемирие. В то же время биржа прогнозов Polymarket, верно предсказавшая результаты президентских выборов в США, менее оптимистично оценивает шансы на быстрое заключение перемирия. Пока они считают более вероятным, что соглашение будет подписано в 2025 году, хотя и с несколько уменьшенным процентом вероятности, добавил Золотарев.

Портал "Комментарии" уже писал, что существуют только два действенных варианта завершения войны в Украине — либо максимальное санкционное давление на Россию, либо масштабное вооружение украинской армии, считает Владимир Ельченко, бывший постпред Украины при ООН и экс-посол в США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости